La Cina di Cannavaro: il tecnico verso il terzo scudetto

Missione scudetto. Che poi nel caso di Fabio Cannavaro e del suo Guangzhou Evergrande sarebbe il secondo consecutivo. Si decide tutto nella tarda mattinata italiana di oggi. Cannavaro, con la sua squadra, si è piazzato al primo posto del Gruppo A (con 34 punti, 2 in più della capolista dell’altro gruppo, lo Shanghai Sipg), seguito proprio dal Jiangsu Suning con 8 lunghezze di distacco. Poi sono iniziati i playoff che la squadra di Cannavaro ha concluso vincendo la semifinale contro il Beijing Guoan (0-0 all’andata e 3-1 al ritorno). E ora è il momento della resa dei conti. La finale del torneo si gioca su due gare: all’andata – in casa del Jiangsu – è finita 0-0, e oggi servirà una vittoria al Guangzhou Evergrande per poter conquistare il secondo titolo consecutivo. Per farlo, Cannavaro – che nel suo staff ha tanti italiani oltre al fratello Paolo) – si affiderà all’estro e alla qualità dei suoi due uomini simbolo di tutta la stagione, i brasiliani Paulinho e Talisca.

Il Mattino