Gattuso ha convinto ADL a togliere tenaglie e ganasce

Non c’è nessuna ufficialità e pare che nessuno voglia parlarne, ma dovrebbe essere davvero tutto fatto per il rinnovo di Rino Gattuso con il Napoli. Come è noto, c’erano alcune cose da smussare, soprattutto in relazione ad alcune penali che non piacevano al tecnico calabrese che, come ribadisce sempre, vuole sentirsi un “uomo libero”. La Gazzetta dello Sport, oggi, scrive: “Ricordate il summit a casa De Laurentiis in piena estate? Il Napoli avrebbe voluto un mega rinnovo con clausole e penali, esattamente come era accaduto con Sarri ed Ancelotti. Invece Ringhio non si è snaturato e ha convinto il presidente a togliere tenaglie e ganasce. Guadagnerà più di due milioni a stagione, sono dettagli: quando capisce che non va, agisce, saluta e lascia i soldi sul tavolo”