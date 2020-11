Fabian Ruiz: le tentazioni, anche quelle di casa, non tentano più

Qualche mese fa, la situazione al Napoli si era complicata. Purtroppo il percorso Ancelotti in azzurro non aveva dato quello che si si aspettava e i rapporti, anche all’ interno dello stesso spogliatoio, si erano sgretolati. In molti erano convinti di essere ai saluti, di aver concluso un ciclo, di dover cercare stimoli altrove. Gattuso aveva quindi un compito arduo. Lo ha svolto con bastone e carote, stando a quanto si evince dall’ esterno, ma ciò che è certo è che il Napoli, inteso come squadra, ha ritrovato una certa appartenenza. Basta un singolo episodio per evidenziarlo. Lo riporta stamattina La Gazzetta dello Sport. Fabian Ruiz è da tempo nel mirino di diverse big europee, spagnole soprattutto. Il calciatore, lo scorso 3 ottobre, ha ricevuto un’offerta dall’ Atletico di Madrid. La cifra che il club metteva sul piatto era di 50 milioni per il Napoli. Il ragazzo ha telefonato al suo allenatore: “Mister, non ho tentazioni, resto con piacere”. Caro mercato, sarò per la prossima…