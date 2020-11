Dino Zoff: “Non era semplice sistemare le cose, Gattuso ce l’ha fatta!”

“Siamo in un’emergenza planetaria, ma il calcio pare non essersene accorto” dice Dino Zoff, il grande saggio del mondo del pallone. Lo dice a La Gazzetta dello Sport, dove non si espone sulla vicenda e sulla sentenza Juve/Napoli, ma ribadisce che “avrebbe voluto vederla giocare”. Di seguito qualche stralcio della sua intervista:

«Siamo in una emergenza planetaria e il calcio se ne deve rendere conto. A volte si può rinunciare a qualcosa, penso all’amichevole Italia-Estonia, ma anche ai calendari più in generale. E poi servono regole chiare e da applicare. Purtroppo nel malcostume italiano non è sempre così. Ma non mi stancherò mai di ripetere che bisogna rispettare le regole».

Sul Napoli e Gattuso – “Mi piace molto il Napoli. Per come gioca, per la giusta misura trovata nelle due fasi. Considerando che non puoi comprare sempre tutto sul mercato, faccio i complimenti a Rino Gattuso perché ha il coraggio di dire le cose in faccia, prerogativa non semplice in questo mondo. E non era manco semplice sistemare le cose a Napoli dopo quello che era successo. Bravo lui. Ora ha plasmato una squadra che può dire la sua».

I pupilli Conte e Gattuso – «Non c’entrano i pupilli. Sono uomini di calcio seri e concreti. Che cercano di far rendere al meglio le squadre che hanno, senza dogmi sul sistema di gioco. Ma a me piacciono anche altri, come Simone Inzaghi»