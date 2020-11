Dalla Macedonia: “Elmas crescerà ancora, il Napoli ha fatto un grandissimo investimento”

Il direttore sportivo del GFK Osogovo club cadetto macedone Goran Teodosievski, a TMW parla della prima qualificazione all’Europeo della Macedonia: “Senza alcun dubbio posso dire che contro la Georgia è stato il giorno più felice per la Macedonia e per i suoi tifosi”, racconta a Tuttomercatoweb.com: “Cosa significa questa qualificazione per il popolo macedone? Siamo in uno stato con una situazione politica specifica, con dei problemi interni, ai confini. E questo successo arriva al momento giusto. Ci dà gioia. Ci unisce”.

Il valore dello sport. Di un gol di Goran Pandev

“Si è ritagliato il suo posto nella storia del paese. E’ un leader, vero, autentico, che non si arrende. Il gol lo incorona. Darko Pancev è il più grande di tutti ma Goran è il migliore che abbiamo mai avuto”.

Una delle stelle della Macedonia del Nord è Elmas del Napoli

“Credo che crescerà ancora in azzurro, il suo posto è in una grande squadra e il Napoli ha fatto un grandissimo investimento con lui“.