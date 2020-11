Dabo,Benevento:”Il razzismo non è un problema solo italiano”

Le parole rilasciate dal centrocampista del Benevento Bryan Dabo sul tema del razzismo:

“Il problema razzismo esiste, ma non è solo un problema italiano, è un problema europeo, globale. Stiamo però parlando di una minoranza composta da deficienti. Se un tifoso mi grida negro di merda, non significa che lo pensino tutti, anzi. Purtroppo quella minoranza fa fare una brutta figura a tutto il movimento. Dà la sensazione che tutti in Italia siano razzisti ma non è così, anzi penso che sia un problema che colpisce da vicino più gli Stati Uniti per esempio. Chiaro però che pur essendo una minoranza, debba essere esclusa dal calcio e dalla vita di tutti i giorni. Non c’è spazio per il razzismo”.

Tuttomercatoweb