Coronavirus, ora mezza Serie A trema per il “caso” del croato Vida

Vida positivo all’intervallo di Turchia-Croazia fa tremare mezza Serie A. Ha dell’incredibile quanto accaduto al difensore della Croazia. Avrebbe dovuto, comunque, uscire all’intervallo dell’amichevole di mercoledì sera. Ma nel frattempo è arrivato il risultato dell’ultimo giro di tamponi e si è scoperto che aveva contratto il virus. Il giocatore, quindi, è stato immediatamente isolato, ma il danno evidentemente era già stato fatto. Adesso, infatti, si è infiammato il timore che possa aver contagiato qualcun altro, tra i suoi compagni, ma anche tra gli avversari, senza contare poi i componenti degli staff o la squadra arbitrale.

Per quanto riguarda il nostro campionato, ad attendere con ansia la nuova tornata di test (ma anche quelle successive tenuto conto del tempo di incubazione), ci sono Juventus, Inter, Cagliari, Atalanta, Genoa e Verona. Convocati assieme a Vida nella Croazia, infatti, c’erano Brozovic, Perisic, Rog, Pasalic, Badelj e Kalinic, mentre, l’altra sera, in campo per la Turchia c’erano Demiral e Cetin. Più tranquillo, invece, il Milan, visto che Calhanoglu è rimasto seduto in panchina per tutti i 90’. Fonte: CdS