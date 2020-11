Colombia – Uruguay: 0-3 punteggio finale

COLOMBIA-URUGUAY 0-3

5′ gol di Edinson Cavani, rasoterra dopo assist di Nández. 0-1.

54′ gol di Luis Suárez, su rigore. Murillo (Colombia) commette fallo in area. Suarez realizza. 0 a 2.

73′ gol di Darwin Núñez. Gran tiro dalla distanza. Che si infila in rete, angolato. 0 a 3.

COLOMBIA: Luis Diaz M. (dal 32′ pt Barrios W.), Cuadrado J., Lerma J., Mina Y., Mojica J., Morelos A. (dal 14′ st Muriel L.), Murillo J., Ospina D. (P), Rodriguez J., Cardona E. (dal 20′ st

Uribe M.), Zapata D.. A disposizione: Campuzano J., Cardona E., Fabra F., Lucumi J., Luis Diaz M., Montero A. (P), Morelos A., Munoz D., Orejuela L., Suarez Charris L. J., Tesillo W., Vargas

C. (P) Allenatore: Queiroz C..

URUGUAY: Neves G. (dal ‘ pt Bentancur R.), Caceres M., Campana M. (P), Arambarri M. (dal 33′ st Cavani E.), Nunez D. (dal 1′ st De La Cruz N.), Gimenez J., Godin D., Nandez N., Rodriguez J. (dal 25′ st Suarez L.), Torreira L., Vina M.. A disposizione: Arambarri M., Irrazabal Y. (P), Munoz R. (P), Neves G., Nunez D., Oliveros A., Rodriguez B., Rodriguez J., Rolin A., Rossi D., Suarez D. Allenatore: Tabarez O..

Reti: al 5′ pt Cavani E. (Uruguay), al 9′ st Suarez L. (Uruguay), al 28′ st Nunez D. (Uruguay).

Ammonizioni: al 20′ pt Mina Y. (Colombia), al 27′ st Luis Diaz M. (Colombia), al 29′ st Lerma J. (Colombia), al 31′ st Cardona E. (Colombia) al 4’ st Nandez N. (Uruguay).