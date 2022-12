Clamoroso accanimento – Per la Procura federale il Napoli rischia un nuovo processo per “slealtà sportiva”

Sarà una guerra senza esclusioni di colpi. Perché la Procura federale si prepara a un altro affondo: potrebbe aprire un secondo procedimento nei confronti del Napoli per la accuse, messe nero su bianco, della Corte d’appello di «slealtà sportiva». Una inchiesta nell’inchiesta, in pratica. Il fascicolo potrebbe essere aperto già nelle prossime ore e vorrebbe far luce su quei «comportamenti preordinati» che hanno portato alla mancata partenza per Torino. Insomma, una sorta di mannaia sul capo della società azzurra. Ma non è escluso che si attenda prima il pronunciamento del Collegio di garanzia del Coni. In ogni caso, non è un bel clima quello che si respira attorno al Napoli e a De Laurentiis. P. Taormina (Il Mattino)

