Cina – Non riesce il tris all’ ex azzurro Fabio Cannavaro

Non riesce il tris a Fabio Cannavaro in Cina. Per la prima volta nella sua storia, il titolo è andato allo Jiangsu Suning, club calcistico di Nanchino. Battuto per 2-1 il Guangzhou Evergrande dell’ ex capitano Campione del Mondo. Eroi della finale di ritorno contro il team di Cannavaro, campione uscente, sono stati l’ex interista Eder, autore del primo gol con un calcio di punizione nel recupero del primo tempo, e il brasiliano ex Shakthar Alex Teixeira, che ha segnato la rete del 2-0 con un tiro dalla mezzaluna dell’area. Al 15’ le “Tigri del Canton” del Guangzhou, rimasti in dieci dal 45’ per l’espulsione di He Chao, hanno accorciato le distanze con un colpo di testa di Shihao, ma poi la squadra di Cannavaro non è più riuscita a creare occasioni. Alla fine la festa è stata della squadra targata Suning, al primo successo dopo due finali perse. Il Guangzhou ha giocato per la decima volta consecutiva le finali per il titolo, imponendosi otto volte, di cui sette consecutive, e perdendone solo due. Per Cannavaro si sarebbe trattato del terzo successo.