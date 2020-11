Sospiro di sollievo, almeno per il momento, per Juventus e Milan dopo il caso Vida, risultato positivo al Coronavirus quando era in campo nella sfida contro la Turchia. Per quel che riguarda Merih Demiral e Hakan Calhanoglu. Come riporta La Gazzetta dello Sport i tamponi fatti ed esaminati ieri dai turchi hanno dato tutti esito negativo. Fonte: TuttoMercatoWeb.com