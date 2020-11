Caiazza: “Il Napoli andrebbe premiato per aver evitato il potenziale cluster”

Salvatore Caiazza ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live: “Al di là della precostituzione dell’alibi credo che il Napoli andasse addirittura premiato per aver evitato il potenziale cluster. Invece ha pure 4 punti in meno. La Juventus non sta ammazzando il campionato. Per questo la situazione fa rabbia. Il Napoli questa partita la deve giocare, gli Scudetti vanno assegnati sul campo”.