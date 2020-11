Auriemma: “Juve-Napoli? Val più un cattivo accordo che una buona sentenza”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha pubblicato un articolo su calciomercato.com dove si ritorna sul ricorso del Napoli respinto dalla Corte d’Appello: “Nella battaglia che si è scatenata tra il Napoli ed il calcio italiano è arrivato il momento per una tregua. Perché il protrarsi del duello sulla questione Juve-Napoli può fare del male a tutti. Il sistema invoca il rispetto del “protocollo” ed il braccio armato della giustizia sportiva difende il principio applicando unicamente le norme sportive”.

“Il Napoli, invece, si fa forte della legge dello Stato che prende forma attraverso il provvedimento delle Asl campane e grazie al quale nessun tribunale civile potrebbe mai dare torto al club di De Laurentiis, per non essersi messo in viaggio in direzione Torino, dopo aver ricevuto l’alt da parte del Dipartimento di prevenzione territoriale”.

“Smettetela, ci perderemo tutti al termine di una battaglia. Che, come sempre accade nelle cose del pallone, ci si divide in opposti schieramenti. Azzurri contro bianconeri, complottisti, contro fautori della difesa strenua del protocollo, in mezzo ad un mare di offese che fanno da disgustoso contorno al procedimento sportivo che potrebbe non concludersi solo con la punizione della gara persa e del punto di penalizzazione in graduatoria. Per favore, fatela finita e trovate un accordo che salvi capra e cavoli. Se la Juve tiene così tanto ad avere i 3 punti di una partita vinta senza averla giocata. Almeno si restituisca al club azzurro il punto che gli è stato tolto dalla classifica. Val più un cattivo accordo che una buona sentenza”.