Napoli attende novità in merito per quanto riguarda la situazione di Osimhen, uscito in barella nel corso della sfida Nigeria-Sierra Leone. Arrivano aggiornamenti dall’Ansa. “L’attaccante è caduto poggiando il peso del corpo sulla mano mentre si trovava in mezzo a due difensori avversari. Si teme che Osimhen possa aver riportato la frattura del polso”.

La Redazione