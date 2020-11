Sebastiano Luperto: “La maglia del Napoli? La più bella per blasone”

Domenica, nonostante il doppio giallo contro il Torino, buona la prestazione con la maglia del Crotone per il difensore classe ’96 Sebastiano Luperto intervenuto in un’intervista al CdS. “Napoli è stata una scelta fondamentale per il mio percorso perché mi ha permesso di arrivare in prima squadra in una delle migliori società d’Italia. Ancelotti ha voluto che rimanessi. A Crotone ho sentito l’interesse della società e del tecnico. Ho bisogno di giocare per migliorarmi e voglio sfruttare quest’opportunità. La maglia del Napoli è la più bella che indossato per il blasone. Una società importante e un popolo che ha una passione che non ho mai visto in nessun’altra città. Conservo con grande orgoglio quella dell’esordio in Champions League, una competizione unica”.

