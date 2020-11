Raimondi: “Il club azzurro può prendere Çalhanoğlu a parametro zero”

Il giornalista Claudio Raimondi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Hakan Çalhanoğlu è a scadenza contrattuale con il Milan ed il Napoli è una pretendente seria per il calciatore. Il club azzurro può prenderlo a parametro zero a fine stagione, sono arrivate anche altre proposte da squadre di Champions, tipo l’Atletico Madrid, ma lui preferirebbe restare in Italia. Il club azzurro sta conducendo una trattativa a fari spenti, e potrebbe spingersi fino ai cinque milioni di ingaggio”.

“Hakan vuole una squadra che giochi la Champions League del campionato italiano, anche perché si trova molto bene con la sua famiglia e la figlia Lia, che comincia a dire le prime parole in Italiano, per cui non intende muoversi. Il calciatore può arrivare alla corte di Gattuso, c’è stato un timido approccio con l’Inter, ma la società nerazzurra si è mostrata fredda all’ipotesi. Poi lui per tornare a giocare con Gattuso rifiuterebbe altre piazze e sarebbe contento di ritrovarlo”.