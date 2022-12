De Maggio: ADL andrà fino in fondo, due buone notizie per Gattuso”

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: “Sono ore importanti per la città di Napoli. Gli ospedali sono al collasso, aumentano i casi di Coronavirus. Per quello che concerne il calcio, il Napoli affronterà il Milan capolista nella prossima giornata del campionato italiano di Serie A. Sarà un match molto complicato contro la prima in classifica”.

“Dalle Nazionali sono arrivate due notizie molto positive per mister Gennaro Gattuso. Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo hanno ben figurato con le maglie di Portogallo e Italia. Il coach calabrese li aspetta a braccia aperte, convinto che possano fare benissimo anche con la maglia degli azzurri. Per quello che concerne il ricorso contro lo 0-3 a tavolino con la Juventus e il punto di penalizzazione, De Laurentiis ha intenzione di andare avanti fino in fondo”.