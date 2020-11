Operazione “The Perfect Storm”, della Procura di Napoli. 136 indagati Pirateria tv

Il Napolista oggi è uscito con questo articolo a proposito dell’Operazione “The Perfect Storm”.

Il Sole 24 Ore scrive di una maxi operazione antipirateria effettuata dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di 5500 siti illegali.

“Nel dettaglio si parla, fra gli altri, di 1.367 siti complessivi, 655 canali Telegram e 3mila server ubicati in Bulgaria, Romania, Svezia, Olanda, Germania, Francia”.

L’operazione, che fa parte di un’indagine condotta dalla Procura di Napoli, si chiama “The Perfect Storm” ed ha portato ad un arresto e al sequestro di 10,6 milioni nei confronti di 23 indagati.

“136 indagati in tutto compresi i principali re-sellers italiani; sequestro di 334 account PayPal destinati alla raccolta dei profitti di un’attività illecita (i servizi venivano pagati anche con criptovalute) diventata sempre più invasiva e per questo meno tollerabile per i detentori di diritti dei contenuti piratati, da Sky – estremamente sotto pressione con Serie A, Champions ed Europa League – agli “Over The Top”, alle tv tradizionali”.

Sono 136 gli indagati, con un arresto, di quello che è ritenuto

“il capo di un gruppo organizzatissimo, dotato di impianti e tecnologie per rubare e rivendere partite e film. Il capo del Team Dvs – il 42enne originario di Venafro (Is), domiciliato a Napoli e che nella chat Skype si qualificava come “Eros Mistero della Luce” – e gli altri componenti del gruppo, si introducevano abusivamente nei sistemi telematici delle principali Pay tv per duplicare i contenuti poi collocati su server remoti attraverso la creazione di copie alterate o ricodificate mediante smartcard, decoder, blocker, encoder. I contenuti audiovisivi venivano poi ricevuti e resi utilizzabili da decoder corredati da smartcard regolarmente abilitate”.