Operazione aggancio. Napoli/Milan al San Paolo il 22, si lavora già per l’evento

Parola al lavoro: sono questi gli argomenti che Rino e gli azzurri hanno deciso di articolare a prescindere dall’esito del ricorso: oltre al punto in meno certificato, al momento la squadra ha perso anche la possibilità di conquistarne uno o anche tre con la Juve, ma i risultati ottenuti nelle sei partite giocate hanno comunque portato il Napoli in alto. Al terzo posto insieme con la Roma con 14 punti e soprattutto allo scontro diretto con il Milan, primo in classifica con 17, con un ritardo di appena tre passi. Proprio così: domenica 22 novembre, dopo la sosta, gli azzurri si giocheranno al San Paolo la chance di agganciare Ibra e compagni. E poi, sette giorni dopo, sfideranno proprio i giallorossi ancora in casa. Che doppietta. Fonte: CdS