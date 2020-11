Nazionali del Napoli – Mercoledì positivo per i calciatori di Gattuso

Ad eccezione di Mertens, neanche in panchina, Fabian Ruiz, lasciato a riposo in Olanda, il mercoledì dei nazionali del Napoli è da considerare molto positivo. Solo Rrahamani ha perso, ma contro l’Albania di Hysaj, entrato nel secondo tempo e vittorioso contro il Kosovo. Nel pomeriggio successo del Senegal per 2-0, Koulibaly in campo per 90 minuti, ammonito nel finale di gara. In serata da registrare l’assist di Di Lorenzo per Bernaredeschi in Italia-Estonia e gol sfiorato nel primo tempo. Stessa cosa per Zielinski in Polonia-Ucraina. Infine Mario Rui ne ha forniti due a Paulinho e Cristiano Ronaldo nel 7-0 del Portogallo contro Andorra. Insomma una serata a tinte azzurre e per la gioia di Gattuso.

Fonte: Corriere dello Sport