Maradona ha rischiato di morire, le parole del suo medico curante

Leopoldo Luque: «Diego Maradona è stato autorizzato a lasciare la struttura», ha annunciato il medico curante dell’ex fuoriclasse, a otto giorni dall’operazione alla testa, dopo il ricovero alla clinica di Olivos, zona alla periferia nord di Buenos Aires: Maradona è stato dimesso ieri pomeriggio. Luque ha anche diffuso la prima foto di Maradona dopo l’intervento chirurgico, in cui appare sorridente, sul letto e con una benda in testa. «Diego è incredibile – ha detto Luque – ma dobbiamo continuare a lavorare su di lui. Troveremo un posto adatto alla sua convalescenza». Il neurochirurgo che l’ha operato martedì scorso alla testa ha anche dedicato sui social un messaggio a Maradona. «Ti ho dato la mia parola, ti sei fidato di me e ce l’abbiamo fatta. Non è ancora finita ma oggi festeggiamo un grande passo insieme».

R. Ventre (Il Mattino)