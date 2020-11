In Inghilterra si parla di un clamoroso ritorno in Premier di Ronaldo

MANCHESTER (INGHILTERRA) – Il Manchester United avrebbe individuato la soluzione per tornare a dominare in Premier League. Il club inglese, infatti, starebbe pensando seriamente al ritorno di Cristiano Ronaldo a Old Trafford. Secondo le indiscrezioni di Fox UK, infatti, la dirigenza dei Red Devils avrebbe già avviato i contatti con Jorge Mendes, agente del calciatore. Cristiano Ronaldo potrebbe ricevere un ingaggio più elevato, in quella che potrebbe essere l’ultima esperienza importante in Europa della sua carriera. Anche alla Juve potrebbe convenire un’eventuale cessione in quanto andrebbe ad ottenere una prestazione economica importante per un calciatore pagato 100 milioni di euro tre anni fa. Fonte: CdS