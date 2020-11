Magoni:”Juve-Napoli un match troppo bello per essere deciso così”

Su Radio Crc è intervenuto Oscar Magoni, ex centrocampista del Napoli e attuale direttore del Feralpi Salò Oscar Magoni.

“E’ difficile dare un giudizio dal di fuori sul caso Juve-Napoli. L’unica cosa che posso dire che esiste un regolamento che va rispettato. Le partite si giocano sul campo e non in un’aula di tribunale. Questo vale per tutte le partite, in particolar modo per Juve-Napoli, un match troppo bello per essere deciso così”. Per quanto riguarda, invece, il calcio giocato, per Magoni “Il Napoli ha tutte le carte in regola per lottare per lo scudetto. La rosa è completa. Da centrocampista dico che qualsiasi giocatore venga schierato al fianco di Bakayoko, il rendimento della mediana è alto”. Infine, per Magoni “Mertens è un campione assoluto. Da trequartista segna di meno, ma il suo apporto alla squadra non è cambiato”.