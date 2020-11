Inter, occhi su Milik: a gennaio proporrà uno scambio

Il mercato non si ferma mai, ormai è risaputo. In casa Napoli ci sono tre situazioni che devono essere risolte, una, quella di Milik è divenuta, purtroppo un caso, con il polacco fuori strada. Le altre due riguardano Maksimovic e Hysaj, anche loro in dubbio per il rinnovo contrattuale. Su questi calciatori ci sono gli occhi di alcuni club di A. . Come si legge su Tuttosport, tra questi club c’è l’Inter, con Marotta e Ausilio che stanno tenendo d’occhio la situazione dei tre giocatori. L’interesse più tiepido è quello per Hysaj: avendo già D’Ambrosio, Hakimi, Darmian, Kolarov e Young, sembrerebbe difficile trovare una collocazione per lui. Diverso il discorso per gli altri due calciatori. La novità è quella di Milik che, non dispiacerebbe, viste le sue caratteristiche, come partner di Lukaku in attacco. A gennaio, probabilmente, se ne parlerà e i nerazzurr potrebbero decidere di inserire nuovamente sul piatto il centrocampista Matias Vecino, ormai fuori dai piani di Conte. Il Napoli però ha già preso Bakayoko e quindi tutto andrà valutato in maniera dettagliata.