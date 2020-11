Inter: Tre giocatori del Napoli nel mirino di Beppe Marotta

Questo è il motivo che ha spinto Marotta e Ausilio a guardare quanto sta succedendo in queste settimane al Napoli dove ci sono tre giocatori, ovvero Milik, Maksimovic e Hysaj non sono intenzionati a rinnovare il contratto in scadenza con il club di Aurelio De Laurentiis. Sull’albanese l’Inter, avendo D’Ambrosio (presto l’annuncio del rinnovo per un’altra stagione in nerazzurro) e Darmian, è tiepida. Diverso il discorso che riguarda gli altri due, con Milik che – per caratteristiche – può comporre con Lukaku una coppia simile a quella con Dzeko, la prima idea tattica avuta da Conte quando si era insediato in nerazzurro.

La questione legata al centravanti è quella più delicata, anche perché lui, a differenza di Maksimovic (sempre titolare in Europa League), non ha mai messo piede in campo dall’inizio della nuova stagione. Il che, in ottica Europei, è preoccupante anche per la Polonia. Dovesse all’Inter riuscire il colpo, si assicurerebbe molto più di una quarta punta, come nei progetti di fine agosto poteva essere Gervinho. Ci sarebbe comunque da trattare con il Napoli, però – nonostante l’acquisto di Bakayoko – potrebbe essere un’opzione sempre valida quella che porta a uno scambio con Matias Vecino, utile pure per generare per le parti una plusvalenza. Fonte: TuttoSport