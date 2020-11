Il Napoli è in ansia per Mertens dopo il caso di positività in nazionale

Prima della gara amichevole Belgio-Svizzera, con il successo di rimonta dei fiamminghi per 2-1, c’era stato un caso di positività nella squadra del c.t. Martinez. Si è trattato del portiere Kaminski che come da protocollo rimarrà in isolamento per 14 giorni. Il Napoli è in ansia per Mertens, il primo giro di tamponi ha avuto esito negativo, ma è chiaro che non è una vicenda tutt’altro da restare sereni, in vista della ripresa del campionato. Il Belgio dovrà ancora giocare contro Danimarca e Inghilterra per la Nations League, perciò c’è ancora da attendere per Gattuso e il club.

Fonte: Corriere dello Sport