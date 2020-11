Fernandez: “Mazzarri era un pazzo: Ecco cosa fece dopo una rifinitura…”

Federico Fernandez, è giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della suq esperienza in maglia azzurra: “Per tanti motivi ma non ho alcun rimorso. La Premier era un sogno e Benitez mi disse che era perfetta per me, così decisi di andare. Ma Napoli non la dimentico, avevamo una squadra fantastica e ci divertivamo”.

“Mister Walter Mazzarri era un pazzo: una volta, dopo un errore sciocco in rifinitura, lasciò il campo gridando che non eravamo pronti a giocare la partita. Non lo vedemmo più tornare dagli spogliatoi. Dopo tre anni dalla cessione, tornai a Napoli per qualche giorno di vacanza e per strada alcuni bambini mi riconobbero. Ma com’è possibile? Avranno avuto dieci anni. Ecco, io tifosi come a Napoli non ne ho mai visti. Quando vincemmo la Coppa Italia entrarono in campo e mi strapparono via la maglia: ogni tanto ci ripenso, chissà dove è finita quella maglia”.