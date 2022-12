Dopo la sentenza di Sandulli, l’Asl Napoli 2 pensa alla querela. Il club attenderà la decisione della Procura federale

La sentenza del Giudice di Corte d’Appello Sandulli, conferma del 3-0 a tavolino alla Juventus, punto di penalizzazione al Napoli e in più parole pesanti sulla vicenda dell’Asl, non hanno lasciato indifferenti i diretti interessati. Il club azzurro non mollerà la presa, vorrà andare al Coni per ribaltare la situazione, il tutto sarà deciso a Natale. La prossima settimana la Procura Federale deciderà se diffidare la società o meno, non dovesse accadere, sarà una carta in più da giocare. L’Asl Napoli 2 nel frattempo, tirata in ballo, come alibi per non partire per Torino, starebbe pensando se agire eventualmente per una querela, mettendo in mezzo gli avvocati. Insomma la famosa partita contro i bianconeri non giocata, è ancora lunga tra carte bollate e sentenze da attendere.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS