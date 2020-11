Diego Maradona – Non era affatto un’operazione di routine…

Forse non a tutti è stato chiaro, quanto fosse delicata la situazione di Diego Maradona. «Quella a cui è stato sottoposto Diego non è stata affatto un’operazione di routine, per me è un miracolo che sia vivo. Credo che abbia vissuto il momento più duro della sua vita», ha detto il suo avvocato, e amico, Matias Morla. «Avrebbe potuto perdere la vita, credo sia un miracolo che sia stato rilevato questo ictus cerebrale – ha aggiunto Morla, il legale di Maradona – ma per fortuna la settimana scorsa questo pericolo è passato perché l’intervento del dottor Luque è stato tempestivo. Con lui ho parlato e so che ha tanta voglia di tirarsi fuori dai problemi personali che ha. Intanto bisogna che ci sia una riunione con i suoi familiari e con i medici che si occupano di lui». Maradona, ricordiamo, è stato operato il 4 novembre alla testa. «Ciò che serve ora è un’unione familiare e che sia circondato da professionisti della salute – prosegue il legale Morla nelle parole riportate dal quotidiano argentino Clarin’-. Diego deve riabilitarsi per il problema che ha. Dobbiamo dargli pace e unità, il bene comune, che è la sua salute, viene prima di tutto».

Il Mattino