Diana: “Udinese-Parma? Le autorità sanitarie ci chiesero di non giocare”

Massimo Diana (avvocato) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show:

Udinese-Parma?

“Arrivò una lettera dell’autorità sanitaria di Parma, che chiedeva di evitare di partire, di non andare a giocare, senza tassatività, però. Si è arrivati ad una situazione di compromesso, con un giro di tamponi che ha mostrato le negatività che hanno poi portato alla possibilità del Parma di partire. Il punto in diritto è proprio quello: quali sono le autorità destinati a prevalere. Che ci sia un problema derivante dall’autonomia delle autorità sanitarie, con possibili decisioni diverse è evidente. In Figc ci si attiene al protocollo e stanno facendo vertere su questo le loro decisioni. Se si riconoscesse una valenza all’Asl, i provvedimenti della stessa vanno rispettati. Se i provvedimenti della Asl non vengono ritenuti cogenti erga omnes, allora si arriva ad altri provvedimenti”.