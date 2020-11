Damiani:”Napoli -Milan sfida come i vecchi tempi.Per Milik non vedo richieste”

Le parole di Oscar Damiani,agente fifa, sulla sfida Napoli -Milan e sul futuro di Milik:

“E’ davvero bello poter vedere sfide come queste per il vertice della classifica.Entrambe le squadre non solo sono forti ma hanno dietro una dirigenza presente.Gattuso ha fatto una grande lavoro ed ora i suoi ragazzi lo seguono .Stesso discorso faccio per Pioli .Credo che siano le uniche due squadre che possano tener testa a Juventus ed Inter, che sono le favorite.Su Milik penso che ci perderanno tutti.In primis il giocatore.Un anno fermo è l’anticalcio .Oggi si pensa solo ad interessi e non a voler crescere.Adesso la vedo difficile ,non penso ci saranno molte richieste per lui”.