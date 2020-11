Corbo: “Credo che il Napoli abbia sopravvalutato le sue ragioni”

Il giornalista Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live: “Il Napoli è passato per il furbetto della situazione? Il Napoli è stato trattato come non si tratta un club e, lasciatemelo dire, da questa storia ne esce ingiustamente male. E’ stato offeso il concetto più alto del diritto. Ci sono espressioni inaccettabili, nella sentenza, e il Napoli può protestare vivacemente in tutte le sedi possibili”.

“Detto questo, io credo che il Napoli abbia sopravvalutato le sue ragioni e sottovalutato l’impegno. Il Napoli doveva presentarsi con una difesa molto più attrezzata. Se dall’altra parte ci sono dei giuristi eminenti, quali Mastrandrea, Borgo e Sandulli, bisogna andare a confliggere con questo schieramento (che ha un po’ di prevenzione) con giudizi di tale profili che debbano essere ascoltati con grande attenzione. Io credo che la corte non abbia ascoltato le arringhe dell’avvocato Mattia Grassani”.