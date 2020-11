Grassani: “Corte d’Appello? E’ un quadro durissimo, di inusitata gravità”

Mattia Grassani, legale del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pronunciamento della Corte Sportiva d’Appello Nazionale in merito a Juve-Napoli dello scorso 4 ottobre (confermato il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione per gli azzurri). “E’ un quadro durissimo, di inusitata gravità, che il Napoli rispedisce al mittente. E’ una sentenza più dura e più pesante di quella di primo grado e ci rammarichiamo molto. Perché pensavamo di aver messo sul tavolo, durante il dibattimento, carte e documenti per convincere i giudici che il Napoli quella partita non ha potuto giocarla e non che si fosse rifiutato di farlo”.