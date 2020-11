Altro smart working per Mancini: il CT è ancora positivo

Probabilmente sarà costretto ancora a guardarla in TV, l’Italia, Roberto Mancini. Il tecnico, infatti, come ha comunicato la FIGC, non sarà a Coverciano neanche oggi. Anche se non ancora resa ufficiale, resta la sua positività al Covid 19, come scrive La Gazzetta dello Sport. Il ct, mediante ripetuti tamponi, sta valutando spesso la propria situazione, per cui, in caso di negatività, potrebbe tornare subito al suo posto. Una negatività che, come noto, deve essere accertata da doppio tampone. Nella migliore delle ipotesi potrà raggiungere la squadra venerdì. Ma va considerata anche l’ipotesi che sia ancora Evani ad andare in panchina domenica a Reggio Emilia, per la sfida con la Polonia.