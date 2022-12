Venerato: “C’era l’accordo tra De Laurentiis e Pradè per Milik, ma il calciatore ha fatto bizze. A gennaio…”

Il giornalista Rai esperto di mercato Ciro Venerato durante il TMW News, parla del futuro dell’attaccante del Napoli Arek Milik: “Alla Fiorentina serve un attaccante da doppia cifra. Bisogna vedere come giocherà Prandelli: avendo due giocatori come Ribery e Callejon serve probabilmente un terminale offensivo esperto. A fine mercato i viola hanno fatto il possibile per prendere Milik, c’era un accordo tra Pradè e De Laurentiis ma il calciatore ha fatto le bizze. A gennaio i viola potrebbero ribussare e riprovarci. Un giorno comunque qualcuno mi dovrà spiegare: non so come si possa rifiutare una piazza eccezionale come Firenze. Faccio anche l’in bocca al lupo personale a Prandelli a cui sono legato da un rapporto molto bello e stretto. Gli voglio bene e gli auguro il meglio. Sul campo mi aspetto il bel gioco, come del resto Cesare sa fare. La sua Fiorentina ha regalato il calcio più bello degli ultimi vent’anni. Tre squadre mi hanno colpito sul lato estetico. La Roma di Spalletti, il Napoli di Sarri e la Fiorentina di Prandeli. Quella squadra era poesia pura”.

