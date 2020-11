Senegal-Guinea Bissau 2-0 – African Nations Cup: KK in campo 90′

Senegal-Guinea Bissau 2-0 Manes (S) rig. 44′, Nguette (S) 74′

SENEGAL: Mendy, Diallo (Dia 66′), Diatta (Name 92′), Koulibaly, Kouyate, Ndiaye, Sabaly, Wague, Sarr (Nguette 72′), Sane, Mane. A disposizione: Fall, Gomis, Cisse, Diop, Kanoute, A. Mendy, F. Mendy, Name, Nguette, Mouhamadou-Naby Sarr, Thioub. Allenatore: Aliou Cissé.

GUINEA-BISSAU: Jonas Mendes, Sangante, Balde (Jaquite 74′), Bura, Cassama (Embalo 93′), Djalo, Joao Mario (Joseph Mendes 52′), Leonel, Nanu, Pele (Jorginho 74′), Piqueti. A disposizione: Dabo, Banjaqui, Rudinilson, Djoco, Embalo, Encada, Junior Simao, Jorginho, Jaquitte, J oseph Mendes, A. Mendy, Mimito. Allenatore: Baciro Candé.

Ammonito: Koulibaly (S) 80′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 5′.

I senegalesi provano ad amministrare il possesso palla sin dalle prime battute, mentre la Guinea-Bissau si difende e riparte negli spazi. La sfida si sblocca al 44′ col calcio di rigore del calciatore del Liverpool Sadio Mane che manda le squadre a riposo con i Leoni della Teranga in vantaggio. Nella ripresa sono sempre i senegalesi a comandare il gioco e al 74′ il neo entrato Nguette riceve palla da Mané e insacca per il raddoppio, la Guinea-Bissau non riesce a rientrare in partita nel finale così al triplice fischio Koulibaly e compagni conquistano la vittoria.

GRUPPO I

Senegal 9

Congo 3*

Guinea-Bissau 3

Eswatini 0*

*Una gara in meno

A cura di Emilio Quintieri