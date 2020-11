Santacroce su Mertens: “Criticare le sue prestazioni significa non vedere”

Fabiano Santacroce non ci sta. I giudizi negativi su Mertens lo infastidiscono. Li trova superficiali ed anche poco veritieri. In più, nascono da chi non sa vedere…“Leggo troppi commenti negativi sulle ultime prestazioni di Mertens, ma nessuno presta attenzione al grande lavoro difensivo fondamentale per gli equilibri della squadra.” Lo ha dichiarato l’ex difensore del Napoli ai microfoni di SuperGoal, il programma condotto da Mariù Adamo.

“Il belga negli anni passati era abituato a dialogare per vie centrali con un altro attaccante o con i centrocampisti, ora questo feeling con Osimhen non c’è ancora perché il nigeriano non è uno che viene a giocare la palla, ma è un centravanti che attacca la profondità. Il ruolo del belga ormai è questo e penso che durante l’anno non farà certamente i gol delle stagioni precedenti, ma sarà comunque fondamentale per la stagione del Napoli”. Santacroce parla anche del nuovo attaccante del Napoli. “Troppe le critiche anche per Osimhen. Va semplicemente fatto crescere, si vede che è un talento ancora molto grezzo, ma con allenamenti specifici può diventare un fenomeno. Certamente deve crescere tecnicamente nel dialogare con i compagni”.