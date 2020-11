Picardi, giudice: “Credo che sarà rigettata la richiesta del Napoli anche dal CONI e dal TAR”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Alberto Maria Picardi, giudice.

“Cosa può accadere al CONI e al TAR? Dal punto di vista di una mia previsione, al 90-95% sarà confermato il rigetto. E’ difficile che davanti a una doppia pronuncia conforme che il Collegio di Garanzia del CONI possa cambiare sentenza. Al di là dell’aspetto statistico però in sede di Collegio di Garanzia non si può rivisitare e reinterpretare i fatti. Si tratta di un organo di legittimità che deve guardare il diritto ma non i fatti così come ricostruiti dai giudici. Fatta questa premessa e preso atto dei limitati margini che ha il CONI in questo caso, l’unico spazio che io penso possa residuare è il concetto tecnicamente aberrante per quanto mi riguarda della creazione di un principio di diritto che non esiste in millenni di civiltà giuridica. La sentenza si basa tutto sull’aspetto di diritto che non esiste, un principio di diritto che spiega che non può essere invocata la forza maggiore dai soggetti che si predispongono a non adempiere, prima appunto della causa di forza maggiore. Si parla di grave scorrettezza sportiva del Napoli. Io credo che il margine ci sia e sia pure piuttosto grosso. Se si vuole andare a fondo, io credo che il CONI non possa non evidenziare che le due sentenze precedenti hanno creato un principio di diritto che non esiste. E’ corretto che il Giudice di merito sportivo indaghi profili di scorrettezza. Ma i Giudici di merito non erano chiamati a decidere su questo ma sulla forza maggiore, una causa oggettiva che si applica a prescindere dalle condotte. Il Giudice non può andare a condannare la società perché si è comportata scorrettamente”.