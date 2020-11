NATIONS LEAGUE, Polonia-Ucraina 2-0. Zielinski e Milik dal primo minuto

POLONIA-UCRAINA 2-0;

11′, Bochniewicz (Polonia) entra in scivolata, commettendo fallo in area. Rigore. Batte

12′, Yarmolenko (Ucraina) calcia contro il palo destro. Si rimane ancora sullo 0-0.

40′, Piatek (Polonia) intercetta un passaggio del portiere avversario. E segna. 1-0.

63′, Moder (Polonia), si avventa su una palla rimbalzante in area. E finalizza in rete rasoterra. 2-0.

POLONIA (4-4-2):

Skorupski; Gumny, Walukiewicz, Bochniewicz, Rybus; Placheta, Klich, Goralski, Zielinski; Milik, Piatek.

UCRAINA (4-3-3):

Lunin; Konoplya, Kryvtsov, Matviienko, Mykhaylichenko; Kovalenko, Makarenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov.