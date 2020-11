Lozano-Osimhen: Una coppia da 125 milioni di euro

LA COPPIA

Quindi i 45 milioni di Lozano e gli 80 di Osimhen (i due acquisti più cari nell’era De Laurentiis) iniziano a giare, giustificando una spesa che inizialmente aveva lasciato ben più di qualche perplessità. Sono due giocatori che hanno bisogno di spazio per andare in velocità, ma stanno imparando anche a giocare nello stretto. Tra i due sta migliorando anche l’intesa a Bolgona sull’asse Lozano-Osimhen il Napoli ha costruito la vittoria che rilancia gli azzurri in vetta alla classifica. La strana coppia ora così strana non è più. Merito dei gol (4 il messicano e 2 il nigeriano), dei dribbling e delle vittorie, e ovviamente di Gattuso che ha saputo farli giocare insieme e farli crescere insieme. Fonte: Il Mattino