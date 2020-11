Milik via a gennaio? Ecco cosa pensa il CT della Polonia

Resta un punto interrogativo sul futuro della Polonia quello di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco ancora formalmente del Napoli ma sostanzialmente lontano dal progetto azzurro di De Laurentiis e Gattuso. Nonostante la lontananza dal campo in questa stagione, Arek è stato ancora una volta inserito dal ct polacco Brzęczek tra i convocati di questa sosta per le nazionali.

«Arek Milik e Kamil Grosicki (anche per lui una situazione simile a quella del napoletano in Inghilterra con il WBA) sono giocatori molto importanti di questa squadra, con una qualità incredibile», ha detto Brzęczek nella prima conferenza di questa sosta per le nazionali. «Personalmente conto molto su di loro. Non vivono un momento facile oggi, ma penso che possano cambiare squadra già a gennaio» ha concluso il ct che vorrebbe portarli al prossimo Europeo. Fonte: Il Mattino