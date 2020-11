Marino: “Non ho dubbi sulla lealtà di ADL e del dottor Canonico”

Su Radio Crc è intervenuto Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ecco le sue parole. “Non entro nel merito del verdetto della Corte sportiva d’Appello ma posso dire che non ho mai avuto dubbi sulla lealtà del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e del dottor Canonico. De Laurentiis è sempre stato un presidente attento al rispetto delle regole. Posso ricordare che nei nostri cinque anni trascorsi insieme nel Napoli, abbiamo combattuto l’illegalità con tutte le nostre forze. Non ho motivo di dubitare nemmeno di Canonico. Fui io a ingaggiarlo nel Napoli come medico della Primavera. Dico soltanto che osservare il protocollo anti-Covid è molto complicato e che nonostante la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione, il Napoli può lottare per lo scudetto sino alla fine. Pur stimando molto Petagna, che per me è tra gli attaccanti più competitivi della Serie A, non abbiamo mai pensato di aprire una trattativa di scambio con Lasagna. Non c’è mai stato nulla. Stesso discorso per De Paul, un calciatore dotato di una tecnica sopraffina e di una resistenza straordinaria. E’ stato vicino ad altri club, ma col Napoli non c’è mai stato nulla. La classifica non rispecchia il nostro reale valore e quanto fatto vedere in campo. Siamo soddisfatti del mercato, l’Udinese ha tutte le carte in regola per risalire la china”.