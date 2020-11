M. De Giovanni: “Juventus-Napoli? Sentenza che falsa il campionato”

Ieri pomeriggio il Giudice di Corte d’Appello Sandulli ha confermato la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione alla società di De Laurentiis. Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni dice la sua ai microfoni del CdS. “Il sistema calcio non ha la percezione di se stesso, soprattutto del momento che il mondo sta vivendo. Questa sentenza falsa il campionato, perchè la sfida Juventus-Napoli si doveva e secondo me va giocata. Purtroppo questo verdetto rende meno credibile il tutto. Io dico che motivo avevano Gattuso e i giocatori di non giocare il match di Torino? Perchè mancava Insigne per infortunio, oppure erano positivi Elmas e Zielinski? Il motivo è perchè l’Asl aveva impedito la trasferta e il club non poteva disobbedire ad una precisa richiesta. L’Italia vive un momento drammatico, ma il sistema preferisce ballare sul Titanic come se niente stesse accadendo, pretendendo di fare giurisprudenza dove non può”.

Fonte: Corriere dello Sport