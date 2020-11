Dottor Luque: “Maradona? pensiamo di poterlo dimettere”

A meno di dieci giorni dal delicato intervento all’edema al cervello, Diego Armando Maradona potrebbe già lasciare la sua stanza nella Clinica Olivos di Buenos Aires per fare ritorno a casa. «Serve massima attenzione vista la tipologia del paziente. Ma ci sono miglioramenti netti rispetto ai giorni scorsi e pensiamo di poterlo dimettere» ha detto il medico personale dell’ex stella argentina Leopoldo Luque.

«Ha voglia di andare via. Stiamo preparando tutto il necessario per farlo uscire dalla clinica e continuare la sua ripresa a casa» ha continuato Luque. Dopo un confronto con i familiari più stretti, lo staff medico sembra intenzionato a dare il via libera a Maradona già oggi per poter proseguire la riabilitazione lontano dalla clinica. Fonte: Il Mattino