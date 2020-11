Il Napoli ha altre due carte da giocare per ribaltare la sentenza

Il verdetto da parte del Giudice della Corte d’Appello Sandulli, lesive nei confronti del Napoli, non scoraggiano il club di De Laurentiis. Anzi la società azzurra vorrà andare avanti per cercare di ribaltare la sentenza. Si vorrà puntare sull’impossibilità che c’era di partire per Torino, grazie al blocco dell’Asl, causa di forza maggiore. Il prossimo obiettivo è il Coni, si avranno gli incartamenti per attuare la strategia. Entro 40 giorni si avrà il verdetto, prima di Natale se non oltre. In caso di esito negativo, si procederà verso il Tar.

Fonte: CdS