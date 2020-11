[Formazione] Italia/Estonia, Di Lorenzo al centro della difesa. In attacco spazio a Lasagna

Questa sera allo stadio “Franchi”, l’Italia di Evani, l’ex del Milan prende il posto del c.t. Mancini colpito dal Covid-19, sfiderà l’Estonia in amichevole. Molte le novità di formazione per la squadra azzurra, a cominciare dai centrali Di Lorenzo del Napoli e il debutto di Bastoni. Ai lati D’Ambrosio ed Emerson. A centrocampo Soriano, Tonali e Gagliardini. Infine in attacco Bernardeschi, Lasagna e Grifo. Per gli avversari sarà 4-4-1-1 con Lepik unico riferimento offensivo.

Fonte: Andrea Santon Corriere dello Sport