ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – L. Pugnali (att. Florentia): “La Juventus? Non ci toglierà la voglia di vincere”

Il campionato di serie A femminile, sta come sempre regalando nelle singole partite, equilibrio, ma anche gare interessanti. Sabato il derby Florentia-Empoli Ladies, vittoria delle padroni di casa per 2-1 e il prossimo turno sfida contro la Juventus. Ilnapolionline.com ha intervistato la punta della squadra toscana Luisa Pugnali.

Gol e vittoria contro l’Empoli Ladies, un sabato da ricordare per te e la Florentia “Si, avevamo bisogno di una vittoria, per la classifica e anche moralmente dopo la sconfitta con il

Sassuolo. Contenta di aver fatto goal e orgogliosa della reazione della mia squadra”.

Dopo anni anche in serie B, quest’anno alla Florentia. Cosa ti ha spinto ad accettare il club toscano? “Dopo la scorsa stagione con il Sassuolo e la situazione difficile seguita poi con il COVID, avevo

deciso di smettere e concentrarmi su altri obiettivi. La Florentia mi ha colpito, la passione di tutti,

l’ambiente, mi hanno ridato gli stimoli che mi mancavano”.

Chi sono da sempre i tuoi modelli di riferimento per l’attacco nel maschile e femminile? “Io non ho mai avuto modelli da seguire, ho sempre ammirato i migliori e “rubato” loro qualcosa

per migliorare”.

Secondo te a che punto è il calcio italiano per la crescita del movimento femminile? “Il calcio femminile sta crescendo molto sia come visibilità che come qualità delle giocatrici. Sta

appassionando molti che fino a qualche tempo fa non sapevano nemmeno dell’esistenza del

movimento”.

Infine quali sono le aspettative per la prossima sfida di campionato? “La prossima sfida sarà contro la Juve, sappiamo che è una delle squadre più forti, se non la più forte, ma questo non ci toglierà la voglia di vincere e conquistare punti importanti”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

