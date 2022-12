ESCLUSIVA – A. Caruso (sind. Castel di Sangro): “Sentenza Juventus-Napoli? Un castello accusatorio che non approvo”

Il campionato di serie A è fermo, per via degli impegni delle nazionali, perciò si traccia un primo bilancio, in pieno Covid-19. Nel frattempo non si è spento l’eco della sentenza Juventus-Napoli e sulle possibili future mosse del club azzurro. Ilnapolionline.com ha intervistato il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso.

In questo periodo di Covid-19, com’è la situazione a livello di pandemia a Castel di Sangro e in Abruzzo in generale? “In questo momento, siamo in zona arancione, una misura che stiamo attuando per far sì di limitare i danni a livello pandemico, in vista poi delle feste natalizie. Questo è da considerare un periodo dove si cerca di attuare delle misure restrittive, ma che non possa portare ad un peggioramento della situazione nelle prossime settimane”.

Invece per quanto concerne la pressione ospedaliera, cosa ci puoi dire in merito? “Rispetto alle altre Regioni d’Italia, è una situazione da tenere sotto controllo, ma che non è così allarmante. E’ chiaro che stiamo parlando di una pandemia che colpisce tutti, perciò dobbiamo tenere alta la guardia. Detto questo se dovesse rimanere con questi numeri, possiamo gestirla meglio in Abruzzo, Castel di Sangro compresa”.

Ieri il Napoli ha avuto la conferma del 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione. In più accusa di alibi per aver usufruito dell’Asl. Un parere in merito? “Ho letto anche io la sentenza da parte della Corte d’Appello, ma io considero il verdetto severo nei confronti del Napoli. E’ un castello accusatorio che non riesco a comprendere, si mette in dubbio la buonafede del club, ma io credo che se un ente pubblico ti impedisce di partire, sarebbe stato peggio per la società di De Laurentiis. Mi chiedo, se fosse successo che il Napoli fosse partito per Torino contro il parere dell’Asl, si sarebbe andato sul penale. Io mi auguro che si possa dare ragione al club azzurro, rigiocare la partita e restituire il punto di penalizzazione”.

E’ ancora presto per parlare del prossimo ritiro a Castel di Sangro del Napoli, ma come vi state organizzando in merito? “Detto che siamo contenti del ritiro estivo, visto che si è fatto tutto in poco tempo, con le misure in periodo Covid-19. Mi auguro che ci possa essere la prossima estate una situazione pandemica completamente più soft, se così fosse si potrà anche dare la possibilità ai tifosi di essere a contatto con i calciatori. Devo essere sincero, che in 20 giorni si è svolto un ottimo lavoro, ancora oggi riceviamo i complimenti per l’organizzazione e il rispetto delle norme. Un grazie anche a voi della stampa, in particolare al vostro sito ilnapolionline.com, perché siete stati i primi ad arrivare ed avere svolto un lavoro eccezionale. Quindi non vediamo l’ora che inizia il prossimo ritiro e che il Covid-19 possa essere solo un brutto ricordo”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

