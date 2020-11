Dalla Colombia – Stop per Ospina, ma non è nulla di grave

In vista delle sfide di qualificazione contro Uruguay e in trasferta contro l’Ecuador, la Colombia si prepara per confermare il buon inizio dopo il successo contro il Venezuela e il pari in Cile. Il portiere del Napoli David Ospina aveva nei giorni scorsi subito una botta nel corso contro il Bologna, ma per fortuna nulla di serio visto che è tornato ad allenarsi in gruppo.

Fonte: Marca Claro