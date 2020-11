Corbo: “Sentenza? Il Napoli è visto come traditore del protocollo dalla FIGC”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista.

“Sentenza Napoli? Livore di un sistema che si è sentito tradito. Un gruppo di soci – i club di Serie A – hanno concordato un protocollo che dovrebbe essere un salvacondotto per portare a termine il campionato ed evitare il fallimento di alcune società. Il Napoli è considerato come uno che si è sfilato da questo fatto obbedendo alle disposizioni dell’ASL, è stato una specie di tradimento. Quindi ora c’è il rancore di un sistema che indica il Napoli come traditore. Ora si capisce che il sistema è saltato, ora c’è solo la difesa caparbia e testarda del sistema stesso.

Premessa: il Napoli è stato trattato come non si tratta un club. E’ stato offeso il concetto più alto del diritto. Ci sono espressioni inaccettabili nella sentenza e il Napoli può protestare vivacemente in tutte le sedi possibili. Detto questo, io credo che il Napoli abbia sopravvalutato le sue ragioni e sottovalutato l’impegno. Il Napoli doveva presentarsi con una difesa molto più attrezzata. Se dall’altra parte ci sono giuristi eminenti, bisogna andare a confliggere con questo schieramento (che ha un po’ di prevenzione) con giudizi di tale profili che debbano essere ascoltati con grande attenzione. Io credo che la corte non abbia ascoltato l’arringa dell’avvocato Grassani.

Napoli è una specie di culla del diritto: se dall’altra parte trovi Sandulli, un giurista di alto profilo, devi andarci con uno straprofessore universitario. Non faccio nomi per non fare pubblicità. Bisogna presentarsi con avvocati tali da mettere in imbarazzo la corte. Da Juventus-Napoli è passato più di un mese e non si affronta il nodo giuridico centrale della questione: l’ASL è preminente sul protocollo della Lega o no?”.